  • BIST 4.355,83
  • Altın 1023.494
  • Dolar 18.5888
  • Euro 18.7348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı greve gidecek

» »
İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı, maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 3 gün iş bırakma kararı aldı.
İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı greve gidecek

Üniversite ve Kolej Sendikasından (UCU) yapılan açıklamada, 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi ve diğer personelin, 24, 25 ve 30 Kasım'da greve gideceği belirtildi.

Sendikanın talebinin, çalışanların hayat pahalılığı kriziyle başa çıkabilmesi için makul ücret artışı ve güvencesiz sözleşmelere son verilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, enflasyonun yüzde 10'u geçtiği bir İngiltere'de çalışanlara yüzde 3 zam teklifinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, işverenlerin hızlı hareket etmesi ve iyileştirilmiş teklifler sunması durumunda meydana gelebilecek aksaklıkların önlenebileceği kaydedildi.

Ulusal Öğrenciler Birliği (NUS) de sendikanın aldığı grev kararını desteklediklerini duyurdu.

Enflasyon altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Ülkede gelecek haftalarda ise hemşireler ilk kez greve gitmeye hazırlanıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni kriz: İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı03 Kasım 2022 Perşembe 21:29
  • İngiltere’de sığınmacılar Londra’nın merkezinde terk edildi03 Kasım 2022 Perşembe 14:17
  • İngiltere’den büyük faiz artırımı hazırlığı03 Kasım 2022 Perşembe 11:52
  • Ülkede şaşkınlık büyük: Eski sağlık bakanı yarışma programına gitti02 Kasım 2022 Çarşamba 23:40
  • İngiltere’de muhalefet, Başbakan Sunak’ı hedef aldı02 Kasım 2022 Çarşamba 21:53
  • İngiltere yabancı istihbarat memuru almaya başlıyor02 Kasım 2022 Çarşamba 20:04
  • Kral Charles’tan iş ilanı: Yıllık 856 bin TL’ye bahçıvan alacak01 Kasım 2022 Salı 19:39
  • İngiltere’de istila tartışma büyüyor01 Kasım 2022 Salı 14:21
  • İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur01 Kasım 2022 Salı 10:13
  • İngiltere’de Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları İçeride Tutulacak31 Ekim 2022 Pazartesi 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti