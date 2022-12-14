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İngiltere’de demiryolu işçilerinin grevi sürüyor

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İngiltere'de demiryolu işçilerinin grevi ile birlikte yaşam durma noktasına geldi.
İngiltere’de demiryolu işçilerinin grevi sürüyor

İngiltere’de maaşlar ve çalışma koşulları hakkında anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alan demiryolu işçileri, 48 saatlik grevlerini sürdürüyor.

Grev boyunca ülke genelinde tren seferlerinin sadece yüzde 20’sinin yapılabilmesi öngörülüyor.

Demiryolu işçileri bu hafta Cuma ve Cumartesi günleri ile normalde yolcu sayısının çok yoğun olduğu Noel tatili döneminde, 24 Aralık saat 18.00’den, 27 Aralık 06.00’ya kadar da grevde olacak. İşçiler yeni yılda da 3-4 Ocak ve 6-7 Ocak’ta greve çıkacak.

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