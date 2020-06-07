  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

İngiltere'de Victoria Secret firmasına kayyum

» »
İngiltere’de iç giyim ve güzellik ürünleri satan Victoria Secret markasına, iflasın eşiğinde olduğu için kayyum atandı. Amerikan markası Victoria Secret’in, İngiltere’deki mağazalarda çalışan 800 kişinin işinin riske girdiği belirtildi.
İngiltere'de Victoria Secret firmasına kayyum

ABD’nin dünyaca ünlü televizyon defileleri ile bilinen iç giyim markası Victori Secret’ın, İngiltere’deki şirketine kayyum atandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İngiltere’de görevli 785 çalışanına ücretsiz izin veren firma, Mart ayından bu yana mağazalarını kapalı tutuyor.

İLK ETAPTA İŞÇİ ÇIKARTILMAYACAK

İngiltere’deki şirketin yönetimini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte’in üstlendiği açıklandı. Kayyum olarak yönetimde bulunan Deloitte tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’deki mağazalar için müşteri aranmaya başlandığı ve ilk etapta çalışanların işten çıkartılmayacağı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları daha da hafifletiyor28 Mayıs 2020 Perşembe 20:50
  • Birleşik Krallık’ta bin 694 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi28 Mayıs 2020 Perşembe 17:34
  • BBC’de KKTC haberi- İngiltere’de vefat eden bazı Kıbrıslı Türkler defnedilmeyi bekliyor28 Mayıs 2020 Perşembe 14:53
  • İngiltere Sağlık Bakanı: Remdesivir'den şimdiden umut vaat eden sonuçlar aldık26 Mayıs 2020 Salı 21:07
  • İngiltere o ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılmasına onay verdi26 Mayıs 2020 Salı 17:15
  • Başbakan Johnson'un baş danışmanı Cummings istifası isteniyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:49
  • İngiltere Sağlık Bakanlığı: 351 kişi daha koronavirüsten öldü22 Mayıs 2020 Cuma 17:23
  • İngiltere'de kafe sahibi, önlem için masaları duş perdeleriyle ayırdı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:21
  • İngiliz uzman: "Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek"19 Mayıs 2020 Salı 18:04
  • İngiltere'de denemeler başlıyor: Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti