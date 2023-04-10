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İngiltere’den özel harekatçılara yoga ve nefes egzersizleri eğitimi

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Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri, askerlere, keskin nişancı olarak savaş alanındaki yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, yoğun eğitim programları ve savaşla ilgili streslerini yönetmeleri için yoga ve nefes eğitimleri veriyor.
İngiltere’den özel harekatçılara yoga ve nefes egzersizleri eğitimi

Sivil eğitmenler, İngiltere’deki özel harekatçılara Pranayama Yoga ve nefes egzersizleri yaptırıyor.

Birçoğu vegan ve bitki bazlı yiyeceklere geçerken tecrübeli bir özel kuvvetler keskin nişancısı, “Nefesinizi kontrol edemezseniz, doğru ateş edemezsiniz. Bu kadar basit.” dedi.

Yoga eğitiminin faydaları, ABD özel kuvvetleri tarafından on yıldır biliniyor, ancak Birleşik Krallık bunun önemini henüz yeni fark ediyor.

Uygulanan sağlıklı yaşam ipuçları arasında, nefesi farklı stil ve uzunluklarda kontrol etmeyi içeren eski bir Hint tekniği olan Pranayama Yoga ile ilgili egzersizler yer alıyor. Keskin nişancıların isabetliliğini artırmada da özellikle yararlı olduğu düşünülüyor.

ABD’DE YILLAR ÖNCE BAŞLADI

Başlarda dalga konusu olsa da, travma sonrası stres bozukluğunun olumsuz etkilerine dair artan farkındalık, alternatif egzersizin faydalarının “uyanmasına” yol açtı.

Eski ABD özel kuvvetleri askeri Doug Kiesewetter, Men’s Health dergisine, “Bir asker olarak etrafımdaki her şeyi kontrol edebileceğime inandım.”

“Ama yoga pratiği (nefes alma, var olma ve bırakma) bana her şeyin doğal olarak olmasına izin vermeyi öğretti.”

“İnsanlar, özel operasyonların bir şeyleri havaya uçurmak ve terörist hücrelerinin kapılarını tekmelemekle ilgili olduğunu düşünme eğiliminde. Tamam, bunu yapıyoruz ama bu işin küçük bir kısmı.”

“Aylar süren operasyonlardan sonra askerler, her türlü fiziksel yaralanma ve iyileşmesi için zamana ihtiyaç duyan bazı zihinsel sorunlarla bitkin bir halde geri dönüyor.”

“Yoga ve meditasyon buna çok yardımcı oluyor. Diyet de çok önemli ve artık birçok yemekhane alternatif olarak vegan ve bitki bazlı yiyecekler sunuyor.” dedi.

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