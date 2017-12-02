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Instagram'a yeni bir buton geliyor

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Instagram'a yeni bir buton geliyor
Sosyal paylaşım sitesi Instagram, devrim gibi bir yeniliğe hazırlanıyor. Kullanıcılar artık başka kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını kendi hesaplarında 'repost' (yeniden paylaşım) edebilecek.

Instagram, bir süredir pek çok farklılığı hayata geçirmek üzere çalışıyordu. 

Bu yeniliklerden en çok konuşulanı, kuşkusuz kullanıcıların yıllardır beklediği 'Regram' butonu oldu. 'Regram' ile tıpkı Twitter'daki 'retweet' ve Facebook'taki 'paylaş' gibi Instagram'da bir kullanıcının, diğer kullanıcıların içeriklerini paylaşabilmesini sağlayacak. 

'Beğen', 'yorum yap' ve 'direkt mesaj' seçeneklerinin yanında duran 'regram' butonu The Next Web'ten Matt Navarra tarafından fark edildi. 

Instagram'daki resimleri ve videoları "yeniden paylaşmak" için şu anda ya onları kaydetmek ve yeniden yerleştirmek ya da 'regram' benzeri diğer uygulamalara güvenmek zorundasınız. 

Ancak bu kullanıcılar tarafından güvenlik endişesiyle çok tercih edilmiyor. Ayrı bir 'regram' butonunun daha güvenli olacağı görüşü hakim. 

Next Web ayrıca, standart sınır olan 24 saatten uzun süre profilinizde bir 'story' (hikaye) tutmanıza izin veren, 'Highlight' adlı yeni bir seçeneğin de yayınlanacağını açıkladı. 

Aynı zamanda bir GIF arama özelliği ve Instagram tarafından düzenlenen fotoğrafları mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşmayı kolaylaştıracak bir "WhatsApp'a paylaş" düğmesi de yeni gelecek özellikler arasında. 

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