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INTERPOL: Rusya'nın yürüttüğü soruşturmaya destek vermeye hazırız

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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreteri Jürgen Stock, Moskova'daki terör saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
INTERPOL: Rusya'nın yürüttüğü soruşturmaya destek vermeye hazırız

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreteri Jürgen Stock, Moskova'daki terör saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, Rusya'nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Stock, `Masum sivillere yönelik korkunç bir eylem olan Crocus Belediye Binası'ndaki saldırıyı şiddetle kınıyorum. INTERPOL, Rus yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlamaya hazır` ifadelerini kullandı.

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