İran’dan yeni iddia: Amaç Türkiye’ye enerji koridoru açmak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen ay sonunda patlak veren ve iki taraftan çok sayıda askerin hayatını kaybettiği çatışma bölgede tansiyonu yeniden yükseltirken İran’dan Türkiye’ye karşı dikkat çeken bir iddia geldi.

2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nda karşı karşıya gelen Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen ay sonunda yaşanan çatışmalar bölgede yeni savaş endişesine yol açmıştı.

Taraflara sağduyu çağrısı yapan ancak Azerbaycan'a “sınır değişikliğine hayır” mesajı vererek üstü kapalı olarak Ermenistan'a destek veren İran'dan Türkiye'yi de ilgilendiren ilginç bir iddia geldi.

İran Ulaştırma Genel Müdürü Cevad Hidayeti, Azerbaycan’ın, Hazar Denizi’nden Türkiye’ye bir enerji-ticaret yolu oluşturmak için Nahçıvan’a “Ermenistan’ın yetki alanı dışında kalan” bir koridor açmaya çalıştığını iddia etti. Hidayeti, İran İşçi Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, mevcut durumun sürdürülmesinin zor olduğunu söyleyerek “Buraya çok dikkat etmeli ve her duruma hazır olmalıyız” dedi.

Ermenistan’ın bu koridorun “sahiplik hakkını hiçbir ülkeye vermeyeceğini” duyurduğunu söyleyen Hidayeti, “Bu koridor açılsa bile Ermenistan’ın kontrolü altında olacaktır. Görünen o ki Azerbaycan, Nahçıvan’la bağlantısını herhangi bir engelle karşılaşmadan ve uzun vadeli garanti altında tutmak için Ermenistan’ın kontrolü dışında Nahçıvan’a doğru bir koridora sahip olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

2020'de Dağlık Karabağ’da çıkan savaşın ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni bir koridor açılmasına karar verilmişti. Ancak Azerbaycan'ın “Zengezur koridoru” olarak nitelediği ve ülkeyi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye’ye bağlamayı hedefleyen yolla ilgili Bakü ve Erivan arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

Azerbaycan, kara ve demir yolu ulaşımının yapılacağı Zengezur koridorunun hayata geçmesi için kendi topraklarında başlattığı projeleri yoğun şekilde sürdürüyor.