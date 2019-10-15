İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins arasındaki görüşmeye yer verdiler.

Gazete ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarına atıfta bulunarak Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi zirvesinde Avrupalı ortakların (Türkiye konusunda) güçlü bir karar vermesi temennisinde bulunduğunu da yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşmede ele alınan, Türkiye’nin gerek Suriye gerekse Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetlerine atıfta bulunarak bunların; Türkiye’nin bugüne kadar olan “yasa dışı” faaliyetlerinin ciddi şekilde tırmanması, uluslararası hukuk ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarının çiğnenmesini ayrıca bölge için tehdidi teşkil ettiğini savundu.

İrlanda’nın, “uluslararası hukukun korunması, iyi komşuluk ilişkilerinin ileriye götürülmesi ve muhafaza edilmesi ilkesine uyulması gerekliliğine ilişkin değerleri sınayan Türk faaliyetlerinin kınanmasına verdiği destekten dolayı” duyduğu minnettarlığı dile getiren Anastasiadis, bu haftaki AB zirvesinde, AB’nin Türkiye’ye güçlü bir mesaj vermesi temennisinde bulundu.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca, AB zirvesinde devam edecek görüşmelerde bu çabanın, İrlanda tarafından bir kez daha desteğe sahip olacağına şüphesinin de bulunmadığını ifade etti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins ise yaptığı açıklamada, “İrlanda Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Suriye’de olanlar, Türkiye’nin bölgedeki tek taraflı müdahalesine ilişkin derin endişesini dile getirmemek eksiklik olurdu” ifadesini kullandı.

Mültecilerin zorla geri dönüş ve zorlama olasılığının korkunç ve kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Higgins, herhangi bir demografik değişiklik çabasının, uluslararası toplumun dehşetine neden olması gerektiğini belirtti.

Higgins, Türkiye’ye; askeri müdahale ve insani felaketleri ret edecek, müzakereler temelinde alternatif bir yaklaşım araması tavsiyesinde de bulundu.

Güney Kıbrıs’ın, denizde yapılan araştırma sondalarına ilişkin endişesini de paylaştığını söyleyen Higgins, denizdeki faaliyetlerin, uluslararası hukuk ve bu çerçevede yapılabilecek herhangi gerekli müzakere temelinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Higgins son olarak Güney Kıbrıs ziyaretinin, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun yeniden teyit edilmesi fırsatını da sağladığını belirtti.

Haravgi gazetesi İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in ziyaretini, “İrlanda Cumhurbaşkanı Derin Endişesini Dile Getirdi” ; Alithia gazetesi “Türkiye’nin Suriye ve MEB’deki Faaliyetleri-İrlanda Cumhurbaşkanı Endişesini Dile Getirdi”, Politis gazetesi ise “Resmi Ziyaret-İrlanda Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta” başlıklarıyla aktardı.