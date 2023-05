Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan Gökberk fotoğraf alanında aldığı ödüllere yenilerini ekledi

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP’ın Sri Lanka, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’de düzenlediği fotoğraf yarışmalarında pek çok ödül kazanan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan Gökberk, “1st International Photography Contest ADANA” uluslararası fotoğraf yarışmasında da 2 ödül kazandı; 5 eseri ile düzenlenen sergide yer aldı. Gökberk, yarışmada “Show Time” isimli fotoğrafı ile “FIAP Blue Ribbon” ödülüne; “Journey” isimli fotoğrafı ile de “Club Diploma” ödüllerine layık görüldü.

Fotoğraf çekmeye hobi olarak başlayan Gökhan Gökberk, fotoğraf sanatında profesyonelleşmek için, çift anadal yaparak Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü tamamladı. Eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programında devam eden Gökhan Gökberk’in eserleri, yurt içi ve yurt dışında pek çok organizasyonda sergilendi. Bugüne kadar “İz” isimli kişisel fotoğraf sergisi ve Duyal Tüzün ile birlikte gerçekleştirdiği “Yansıma” ve “Emek” sergilerine imza atan Gökberk, eserleri ile Kıbrıs ve 20’ye yakın ülkede birçok yarışma ve sergiye katıldı.

“Işığın Ustası c” unvanını kazanan tek Kıbrıslı

Master of Light Photography Association tarafından 2018’de düzenlenen Master of Light Uluslararası fotoğraf yarışmalarında gösterdiği başarılardan dolayı “Işığın Ustası c (c Master of Light)” unvanı verilen Gökhan Gökberk bir Kıbrıs’ta bu unvanı alan ilk fotoğrafçı oldu.

Gökhan Gökberk: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldığım eğitim beni çok geliştirdi.”

Sanatın tüm alanlarıyla ilgilenen Gökhan Gökberk, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ve çift anadal yaptığı Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde aldığı eğitimin başarılarına etkisinin çok büyük olduğunu ifade ederek, bu sayede kendisini teknik ve estetik anlamda geliştirdiğini vurguladı.

Fotoğraflarında günlük hayattan kesitler yakalayarak aktardığını söyleyen Gökberk, “Çalışmalarımda kullandığım teknik, estetik, sosyolojik, felsefi ve psikolojik yaklaşımları izleyicilere hissettirmeyi amaçlıyorum” dedi.