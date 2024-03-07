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Işıl Reklam'daki yangına ilişkin tutuklanan zanlılar mahkemede

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangının, tedbirsizlik sonucu çıktığı tespit edilerek, iş yeri çalışanları M.A, A.M. ve S.İ.G. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Işıl Reklam'daki yangına ilişkin tutuklanan zanlılar mahkemede

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde 6 Mart 2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında yangın meydana geldiğini söyledi. Polis, yangına Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Girne itfaiye şubesi ekiplerinin yanı sıra belediyelerin müdahale ettiğini ifade etti. 

Polis, yapılan soruşturma sonucu 3 zanlının iş yerinin zemin katında genişletme çalışması yaptıklarını, iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak yapılan kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alması neticesinde meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların tedbirsizlik sonucu yangına sebep verdikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde çalıştıkları yerde kablo yetmediği için ulama yaptıklarını söylediklerini aktardı.  Polis, yangın sonucu iş yerindeki tüm eşyaların yandığını, hasar tespit çalışması yapılacağını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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