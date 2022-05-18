İskele Belediye Korosu, Kulakların Pasını Sildi

İskele Atatürk Kültür Merkezi, pandemiden dolayı, o çok özlediği günlerine, İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Tiyatro Günleri’nin ardından İskele Belediye Korosu’nun 16 Mayıs Pazartesi akşam verdiği konser ile kavuştu. Her biri birbirinden değerli şarkıların seslendirildiği gecede deyim yerindeyse kulakların pası silindi. Şef Ziya Başkan öncülüğündeki İskele Belediye Korosu, aylar süren çalışmalarını dün akşam izleyicinden aldığı alkışla taçlandırdı.

İB KOROSU DİNLEYİCİLERİNE KEYİFLİ BİR GECE YAŞATTI

Benzemez kimse sana, can bedenden çıkmayınca, ah yalan dünya, ağlama değmez hayat, şimdi uzaklardasın, sevda değil, kum gibi, turnalar ve daha nice önemli eser dün akşam İskele Belediye Korosu’nun İskele AKM’de düzenlediği konserde yankılandı. Aylar öncesinde başlayan çalışmalarını, seyircisiyle buluşturan koronun, seslendirdiği her bir şarkı büyük alkış aldı.

Tekli ve çoklu performanslarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatan İskele Belediye Korosu’nun konserini izlemeye gelenler arasında İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve Hanife Demir de yer aldı. Demir, konser bitiminde ayakta alkışlanan İskele Belediye Korosu’na, Şef Ziya Başkal öncülüğündeki tüm ekibe, düzenledikleri bu muhteşem gece için teşekkür etti.

Gecede İskele Belediye Korosu’na Ayhan Başkal gitarıyla, Mehmet Şeker davuluyla,Yahya Erenköy kemanıyla, Özkan Boyacıoğlu da piyanosuyla eşlik etti.