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İskele, İkinci Devreye Hazır..!

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İskele, İkinci Devreye Hazır..!
İskele, İkinci Devreye Hazır..!

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği, bir haftalık Acapulco Kampını geçtiğimiz gün tamamladı.

Larnaka Gençler Birliği ikinci devre öncesi revizyona giderek yep yeni bir kadro ile ıkıncı devreye hazırlanıyor.

İlk devre takımda forma giyen Ali-Emre İmam kardeşler, Tuğrul Çiftçioğlu, Sertan Kurukafa, Mehmet Göreli, Mustafa İnanç ve TC'li isim Mahmut Gerdan ile yollar ayrılmış, Şenol Şöför ise kulübü Mağusa Türk Gücü'ne geri dönmüştü.

Kırmızı siyahlılar, bu eksikliklerinin yerini Göçmenköy’den Neval Erkan Esengül, Mormenkşe’den Berhan Çelme ve Düzkaya’dan Serkan Zeyin ile doldururken Küçük Kaymaklı’dan Erdoğan Murat ve Bağcıl’da da Mete Sağır’ın transferi için gün sayıyor. Kırmızı siyahlı ekip takıma bir de TC'li oyuncu katmak için son rötuşları yapıyor.

13 Ocak Pazartesi başlayan Acapulco kampını Teknik Direktör Hasan Topaloğlu nezaretinde tamamlayan kırmızı siyahlı ekip İskele'ye döndü.

Günde çift idman yaparak ikinci devreye hazırlanan kırmızı siyahlılar, Cumartesi günü Düzkaya ile oynadığı maçı Bülent Çakmak ve denemeye aldığı TC'li oyuncu Murat Turan'ın 2 golü ile 3-1 mağlup ederken, Pazar günü ise Lefke ile oynadığı maçı Bülent Çakmak(2), Mete Sağır ve denemeye aldığı TC'li oyuncular Mustafa Sevim ve Ali Biber'in golleri ile 5-2 mağlup ederek kampı moralli tamamladı.yskele_3_1.jpg

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