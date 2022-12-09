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İskele'de kararı sessiz çoğunluk verecek...

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İskele'de kararı sessiz çoğunluk verecek...
İskele'de kararı sessiz çoğunluk verecek...

İskele'de kararı sessiz çoğunluk verecek...

25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlere 15 gün gibi bir süre kaldı.

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

İskele'de ilk kez 2 adaylık bir seçime gidiliyor.

Daha önceki seçimlerde hep 2 den fazla aday çıkmış bu da İskele'de UBP'nin rahat seçim kazanmasına neden olmuştu.

Bu kez İskele'de 2 adaylı bir seçim var.

Bir yanda önce Bağımsız olarak Belediye Başkanlığı'nı kazanan sonra dönüş yapıp UBP'ye geçen Hasan Sadıkoğlu diğer yanda 24 yıldır İskele'de sağlık hizmeti veren Dr. Mehmet Şenol.

hasan-004.jpgSiyasi gözlemciler İskele'de ilk kez iki adaylı yapılan bir seçim olduğunu kamuoyu yoklamalarında ise çok fazla karar belirtmeyen seçmen olduğunu belirtiyor.

İskele'de Sadıkoğlu'nun UBP örgütü ile de çalışmadığı ve UBP içerisinde önemli kırılmalar yaşandığı da biliniyor.

senol.pngSiyasal gözlemciler her ne kadar da Sadıkoğlu'nun İskele'de %65 hedefi koysa da seçimde çok fazla kararsız olan seçmenin son sözü söyleyebileceği ve İskele'de kimsenin beklemediği bir sonucu doğurabileceği kaydediliyor.

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