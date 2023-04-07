İskele'de kazanan Gençler Birliği

Basketbol Erkekler ProLig 5.hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği çekişmeli bir maç sonunda Girne Amerikan Üniversitesi’ni 65- 60 mağlup etti.

Basketbol Erkekler ProLig 5.hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği çekişmeli bir maç sonunda Girne Amerikan Üniversitesi’ni 65- 60 mağlup etti.

İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona çekişme içinde geçen maçta kırmızı siyahlılar, rakibi karşısında 33-27 önde bitirdi.

İkinci yarıda da çekişme son anlara kadar devam etti ve maçı Caesar Larnaka Gençler Birliği 65-60 kazanarak ligdeki 2.galibiyetini alarak 6 puanla 2.sırada haftayı bitirdi. GAÜ ise 2.yenilgisini aldı ve 3.sırada kaldı.

Maçta kırmızı siyahlılarda Chi 17 sayı, 8 ribaunt ve 23 verimlilik ile öne çıkan isim olurken, GAÜ’de Hamit 17 ve Aykut da 15 sayı ile oynadılar.

Hafta bu gece İskele’de oynanacak olan Avrupa Liderlik Üniversitesi – Savoy Marmara maçı ile tamamlanacak.

Öte yandan Basketbol Erkekler U 15 Ligi Play-Off’ta ilk maç oynandı.

İskele’de oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni zorlanmadan 75-31 yenerek seride 1-0 öne geçti.