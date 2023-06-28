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İskele'de Metin Menteş devam dedi

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Süper Lig'in yeni takımı Larnaka Gençler Birliği'nde seçimli Genel Kurul kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Görevdeki başkan Metin Menteş üyelerden 2 yıllık süre için yeniden güven oyu aldı.
İskele'de Metin Menteş devam dedi

Süper Lig'in yeni takımı Larnaka Gençler Birliği'nde seçimli Genel Kurul kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Görevdeki başkan Metin Menteş üyelerden 2 yıllık süre için yeniden güven oyu aldı.

Divan Başkanlığını İbrahim Şenmert’in yaptığı kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak aklandı. Ardından geçilen seçimde tek aday olan Metin Menteş ve yönetimi üyelerden oy birliği ile iki yıllığına daha onay aldı.

Ardından Başkan Menteş divan başkanı İbrahim Şenmert’e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi sundu. Genel Kurul dilek ve temenniler ile son buldu.

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