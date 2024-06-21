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İskele’de pazar günü yapılacak triatlon yarışı nedeniyle trafikte önlemler alınacak

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Polis, pazar günü İskele’de düzenlenecek triatlon yarışı nedeniyle İskele-Karpaz ana yolunun bir bölümünde bazı önlemler alınacağını duyurarak, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.
İskele’de pazar günü yapılacak triatlon yarışı nedeniyle trafikte önlemler alınacak

Polis, pazar günü İskele’de Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek triatlon yarışı nedeniyle İskele-Karpaz ana yolunun bir bölümünde trafikte bazı önlemler alınacağını duyurdu ve sürücülerin dikkatli olmasın istedi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında yapılacak triatlon yarış nedeniyle bisiklet yarışı bölümünün yer alacağı İskele-Karpaz ana yolunun Ötüken çemberi ile The Arkın İskele Hotel çemberi arasında kalan bölümünde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek. Sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.

Triatlon yarışı süresince, bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin hem kendilerinin hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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