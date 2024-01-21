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İskele'de trafik kazası, aracı ile takla attı!

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İskele'de trafik kazası, aracı ile takla attı!
İskele'de trafik kazası, aracı ile takla attı!

21.01.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Berkecan YILDIZ (E-20) yönetimindeki PR 423 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Ötüken Çemberini geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bir takla attıktan sonra, demir reklam tabelasına da çarpıp tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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