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Çevre Platformu İskele Long Beach de eylem yaptı

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Çevre Platformu, çarpık yapılaşma, altyapı sorunları ve denizlerinkirlendiği iddiasıyla bugün İskele’dekiLongBeach’de eylem yaptı.50 sivil toplum örgütünün destek verdiği eylemde temiz bir deniz veçevrenin önemi vurgulandı.
Çevre Platformu İskele Long Beach de eylem yaptı

Çevre Platformu, çarpık yapılaşma, altyapı sorunları ve denizlerin kirlendiği iddiasıyla bugün İskele’deki Long Beach’de eylem yaptı. 50 sivil toplum örgütünün destek verdiği eylemde temiz bir deniz ve çevrenin önemi vurgulandı.

Çevre Platformu İskele’deki çarpık yapılaşma, denizlerin kirlenmesi, altyapı ve çevre sorunları olduğu gerekçesiyle bu konulara dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. İskele Long Beach’de yer alan eyleme 50 sivil toplum örgütü ile bazı ’li milletvekilleri destek verdi.

Eylemde, “biz doğayı korursak doğa da bizi korur” , “vatanının seven doğasını korur” , “çevreye saygı insana saygıdır” , “ya doğa korunacak ya yaşam sonlanacak” yazılı dövizler açıldı ve deniz ile doğanın önemine işaret edildi. Eylemde Çevre Platformu adına basın bildirisi okunan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, İskele’de vahşi, plansız ve kontrolsüz bir yapılaşma olduğunu savunarak, “Ada ülkesi olarak her santim alanımızı planlamak ve rant sisteminin vicdanına bırakmamak, gelecek nesillerin yaşam haklarını korumak insanlığın sorumluluğudur” dedi. Ülkede mavi bayraklı denizlerin yerini siyah bayraklı denizler aldığını kaydeden Tel, çarpık yapılaşmanın bir an önce durdurulması ve çevreye gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

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