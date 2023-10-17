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İspanya hükümeti, İsrail Büyükelçiliğini 'yanlış bilgi yaymakla' suçladı

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İspanya hükümeti, kabinede "Hamas’ı destekleyen bakanlar olduğunu" savunan İsrail'in İspanya'daki Büyükelçiliğini "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.
İspanya hükümeti, İsrail Büyükelçiliğini 'yanlış bilgi yaymakla' suçladı

İspanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bakanlar hakkındaki "asılsız iddialar" reddedildi ve büyükelçilik "yanlış bilgi yaymakla" suçlandı.

İspanya gibi demokrasilerde herhangi bir siyasi liderin ve parti temsilcisinin görüşlerini özgürce ifade edebileceği vurgulanan açıklamada, çatışmaların başladığı zamandan bu yana hükümetin "Filistin halkını, Hamas terörist grubundan ayırma ihtiyacını defalarca dile getirdiği, Gazze'deki sivillerin korunması ve temel ihtiyaçların sağlanmasının zorunlu olduğunu" aktardığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve istikrarın kesin olarak sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna işaret edildi.

İsrail Büyükelçiliğin suçlamaları, İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Ione Belarra'nın, İsrail'in Gazze'de "planlı bir soykırım yürüttüğünü" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Belarra: "Bu soykırımı kınamak demokratik bir yükümlülüktür"

Dün İsrail Büyükelçiliğinin X hesabından, "Hamas terörizminin yanında yer almaya karar veren İspanyol hükümetinin bazı üyelerinin yaptığı ahlaksız açıklamaları şiddetle kınadığı" paylaşımı yapılmıştı.

Büyükelçilik, bu açıklamaların "İspanya’daki Yahudi toplulukların güvenliğini tehlikeye attığı ve onları anti-Semitik saldırı riskine maruz bıraktığını" savunarak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den söz konusu açıklamaları "kesin bir dille" kınamasını talep etmişti.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Belarra ise yapılan bu açıklamaya, X'te şu yanıtı vermişti:

"(İsrail) Hükümeti Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlemekte, kitlesel bombardımanlar yapmakta, su ve elektrik kesintileri uygulamakta, insani yardımların girişine izin vermemektedir. Bu soykırımı kınamak 'Hamas'ın yanında yer almak' değil demokratik bir yükümlülüktür. Sessizlik, terörle suç ortaklığıdır."

 

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