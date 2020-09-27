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İspanya’daki şaraphanede tank patladı: 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı

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İspanya’nın Villamalea kentindeki bir şaraphanede, tankın patlamasıyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı.
İspanya’daki şaraphanede tank patladı: 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı

Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede yaşanan olayda, yerel kaynaklara göre dev tanktan tank vanalarındaki bir problemden ötürü yaklaşık 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı.

Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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