İspanya’daki şaraphanede tank patladı: 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı

Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede yaşanan olayda, yerel kaynaklara göre dev tanktan tank vanalarındaki bir problemden ötürü yaklaşık 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı.
Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede yaşanan olayda, yerel kaynaklara göre dev tanktan tank vanalarındaki bir problemden ötürü yaklaşık 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı.
Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
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