  • BIST 6.682,29
  • Altın 1700.088
  • Dolar 26.933
  • Euro 29.989
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması

»
İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması
İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkanımız olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey’in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebine olumsuz yanıt veren Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti18 Temmuz 2023 Salı 16:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti18 Temmuz 2023 Salı 16:42
  • CHP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı18 Temmuz 2023 Salı 16:41
  • NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor: Alman Bild, Erdoğan-Miçotakis görüşmesini yazdı16 Temmuz 2023 Pazar 16:40
  • Türkiye'de doğalgazdaki ÖTV’ye yüzde 224 zam geldi!16 Temmuz 2023 Pazar 16:11
  • Töre: “Türk milleti 15 Temmuz’da ikinci kurtuluş mücadelesine imza atmıştı”14 Temmuz 2023 Cuma 12:06
  • İstanbul 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' ödüllerinde birinci oldu14 Temmuz 2023 Cuma 08:37
  • Depremden sonra... Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı13 Temmuz 2023 Perşembe 11:10
  • Muğla'da orman yangını... Hızla yayılıyor...12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:10
  • Prof. Dr. Görür'den İstanbul için deprem uyarısı: Minimum 7.2...12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti