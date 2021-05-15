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İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladı

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İsrail ordusu, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı bir binayı vurarak yerle bir etti.
İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı bir binayı vurarak yerle bir etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, binada ayrıca doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin de yer aldığı belirtildi.

Al-Jazeera, saldırıdan önce İsrail'in Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bir saat içinde bombalayacağını bildirdiğini açıklamıştı.

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