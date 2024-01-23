İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi

Son dakika haberi! İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 ay geride kalırken, Tel Aviv yönetiminden tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de iki aylık geçici ateşkes önerisi geldi.



Teklif, Mısır ve Katarlı arabulucular aracılığıyla iletildi. 2 aylık zaman dilimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Hamas'a önerdiği en uzun geçici ateşkes.

Teklife göre, rehinelerin bırakılması kademeli olarak yapılacak. İlk aşamada kadınlar, 60 yaş üstü erkekler ve sağlık durumu kritik olanlar bırakılacak. İkinci aşamada da kalan rehineler ve 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edilecek. Rehinelerin bırakılmasına karşılık geçici ateşkes süresi 2 ayı bulabilecek. Teklif, bölgeden zorla gönderilen Filistinli sivillerin Gazze kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine de dönmesini içeriyor.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

İsrail'in Gazze'de iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.



Bununla ilgili durumun gün içerisinde netleşeceğini ifade eden Kilani, dolayısıyla Hamas'ın da bu söylenen teklife resmi olarak henüz bir cevap vermediğini belirtti.



İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:



"Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."



GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.



Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.



İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.