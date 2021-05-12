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İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı 65'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü kadın, 7'si çocuk olmak üzere 65'e yükseldi.
İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı 65'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

ŞEHİT SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 53, yaralı sayısını da 320 olarak duyurmuştu.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ İSRAİL ŞİDDETİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

 

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