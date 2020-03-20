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İşsizlik rakamları açıklandı

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Türkiye'de 2019 yılı işsizlik oranı 2,7 artarak yüzde 13,7 oldu. 2019 yılı istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 olarak açıklandı.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de 2019 yılı işsizlik oranı 2,7 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak açıklandı.

Resmi işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. 

Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,7

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu.

İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 53 olarak gerçekleşti.

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