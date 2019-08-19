İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Bursa, Antep’in de dahil olduğu 27 baro, Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanmasına tepki gösteren ortak bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin belediye eş başkanlarının görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atamasına İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Bursa, Antep’in de dahil olduğu 27 baro ortak açıklama yaparak tepki gösterdi.
Darbe sonrası hayata geçirilen hukuksuzlukların bugün de uygulamaya konulduğunu söyleyen 27 baro, “OHAL’in hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Demokrasi, hukuk bir kez daha askıya alındı, yerle bir edildi” denildi.
'SEÇİLİRLERSE KAYYUM ATARIZ' TEHDİDİ HATIRLATILDI
31 Mart seçimleri öncesi hükümet yetkililerinin “Seçilirlerse kayyum atarız” tehdidini de hatırlatan barolar, “YSK tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir ‘idari karar’ ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye’nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır” dedi.
Seçim ve halk iradesinin idari bir karar ile ortadan kaldırılmasının en hafif deyimle idari bir darbe olduğuna dikkat çeken barolar, “Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca daha önce İstanbul, Ankara ve başka illerde AKP’li belediyelerde uygulandığı üzere; görevden alınan belediye başkanlarının yerine, belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması, açıkça bir çifte standarttır. Bu hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir” dedi.
'GÖREVDEN ALINANLAR DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ'
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz. OHAL uygulamalarının devamı olan bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilerek, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz."
AÇIKLAMAYA İMZA VEREN BAROLAR
Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Ağrı Barosu
Antalya Barosu
Artvin Barosu
Batman Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bursa Barosu
Diyarbakır Barosu
Denizli Barosu
Düzce Barosu
Gaziantep Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kars-Ardahan Bölge Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muş Barosu
Siirt Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Tunceli Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
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