İstanbul’a çifte şok! Kovid19 nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Formula 1 etkinlikleri iptal!

Türkiye’nin Covid-19'la mücadelesi ve rakamların Avrupalıları tatmin etmemesi, İngiliz hükümetinin de Türkiye'yi ‘kırmızı liste'ye almasının ardından iki büyük spor organizasyonu elden gitti: 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali ve 13 Haziran'da yapılması planlanan Formula 1 Türkiye GP'si. İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports, Manchester City ve Chelsea'nin karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalinin UEFA tarafından Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya alındığını duyurdu.

Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport da Türkiye GP'sinin takvimden tamamen çıkarıldığını açıkladı. İngiliz hükümetinin kararına göre Türkiye'den İngiltere'ye giden herkesin 10 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor. Bu durumdan binlerce kişi etkileneceği için, mevcut şartlarda iki organizasyonun da Türkiye'de gerçekleştirilmesi mümkün görünmüyordu.