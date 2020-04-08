İstanbul'da Covid-19 testi kaybolan hasta yaşamını yitirdi: Aile ‘ihmal var’ diyor

Koronavirüs semptomlarıyla hastaneye başvuran ve yapılan Covid-19 testi kaybolan 61 yaşındaki H.E, yaşamını yitirdi. Yapılan ikinci test, ölümünün ardından ‘negatif’ çıkan H.E., bu sırada ise klinik bulguları hastalığa işaret ettiği için Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin defnedildiği Kilyos’taki mezarlığa gömüldü. Aile, süreçte ihmal olduğu görüşünde

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Mart’ta şüpheli görüldüğü için koronavirüs testi yapılan ve daha sonra testinin kaybolduğu ortaya çıkan ancak durumunun ağırlaşması üzerine 28 Mart’ta yoğun bakıma alınan 61 yaşındaki H.E, yaşamını yitirdi.

H.E’nin ölüm sebebi “bulaşıcı hastalık” olarak kayıtlara geçti. Klinik bulguları ise hastalığa yakalandığını işaret eden H.E, bu nedenle İstanbul’da Covid-19 hastalarının defnedildiği Kilyos Mezarlığı’na gömüldü.



ÖNCE TEST KAYBEDİLDİ, SONRA YOĞUN BAKIMA ALINDI

İsminin açıklanması istemeyen hastanın akrabası S.A., BirGün’e konuştu. S.A, süreçte ihmal olduğunu savunuyor:

“H.E’de ortaya çıkan öksürük, burun akıntısı ve ateş şikâyetlerinin üzerinden 10 gün geçtikten sonra 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduk. Burada Covid-19 testi yapıldı. Ağrı kesici verilerek taburcu edilen hastamızın durumu kötüleştiği için 28 Mart’ta Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürdük. Bu süreçte test sonucu beklendiği için bilgi almak için Zeytinburnu Halk Sağlığı Merkezi'ne gittiğimde koronavirüs testinin kaybolduğu açığa çıktı. Testin kayıp olmasından dolayı yeni bir test daha yapıldı. Biz test sonucunu beklerken ateşi yükselip, solunum güçlüğü yaşamaya başladığından yoğun bakım servisine alındı. İki gün önce de hayatını kaybetti.”

‘GÖREVLİLER YOKTU, DEFNİ BİZ YAPTIK’

H.E’nin ölüm gerekçesinde “bulaşık hastalık” yazdığını kaydeden S.A, şunları söyledi:

“Defin için memlekete gitmek istediğimizde izin verilmedi. Bunun üzerine Alibeyköy Mezarlığı’nın gasilhanesinde görevliler tarafından yıkandı. Öyle haberlerde falan bahsedildiği gibi görevliler falan defnetmedi. Defin işlemini biz yaptık. Tabutla gömmemiz bildirildiği için tabut ile defnettik.

Ölümünün ikinci gününde ise e-Nabız uygulamasından Covid-19 testinin negatif çıktığını öğrendik. 7 Nisan’a kadar herhangi bir test sonucu bildirilmedi. Fakat hekimler, bilgisayarlı tomografi sonuçlarından dolayı Covid-19 şüphesi üzerinde durdu. H.E, Covid-19 hastalarının defnedildiği Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.”

“H.E’nin ilk testi kaybedildi, ağrı kesici yazılıp eve gönderildi sonra durumu ağırlaştı. Sonrasında kaybettik, şimdi de test sonucunun negatif olduğunu öğreniyoruz” ifadelerini kullanan S.A ölümün sebebinin ‘ihmal’ olduğunu söyledi.

Birgün