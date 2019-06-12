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İşte İstanbul seçimi için son anket sonuçları

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İşte İstanbul seçimi için son anket sonuçları
İşte İstanbul seçimi için son anket sonuçları

İstanbul Siyasi Gündem Araştırması (AREDA), 23 Haziran’da İstanbul’da yenilenecek olan seçimler için 29 Mayıs- 2 Haziran arası yaptığı son anketi açıkladı.

İstanbul Siyasi Gündem Araştırması (AREDA), 23 Haziran’da İstanbul’da yenilenecek olan seçimler için 29 Mayıs- 2 Haziran arası yaptığı son anketi açıkladı.

9317 kişinin katıldığı araştırmada, ‘’Yenilenen 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye/ittifaka oy vereceksiniz?’’ sorusu soruldu.

İstanbul Siyasi Gündem Araştırması’nın yaptığı anketin sonucuna göre Ekrem İmamoğlu %51, Binali Yıldırım %47,8, diğer partilerin adayları ise 1,2 oy alıyor.

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