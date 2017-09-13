 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.244
  • Altın 146,778
  • Dolar 3,4400
  • Euro 4,0874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

İşte yeni iPhone X ve iPhone 8

»
İşte yeni iPhone X ve iPhone 8
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı, yeni akıllı saati Apple Watch 3'ü ve 4K özelliğine sahip yeni Apple TV'yi tanıttı.

Kaliforniya eyaletinde 5 milyar dolara inşa edilen yeni idari merkezi Apple Park'ta düzenlenen sunumda Apple, yeni akıllı telefonları hakkında bilgi verdi.

Haziran 2007'de piyasaya sunulan ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından, Apple, iPhoneX'iiPhone 10 olarak adlandırdı.
Sunumda, 2014'ten beri ilk defa telefon modellerinde yeni bir dizayn tercih eden Apple, 5,8 inch (14,7 cm) ekrana sahip olan iPhoneX'in ön yüzeyinin neredeyse tamamının "kenardan kenara" (edge-to-edge) ekrana sahip olduğunu duyurdu.

Ön ekrandaki fiziksel ana menü tuşunun kaldırıldığı iPhoneX'de, uygulamalar ve ana menüler arasında tek bir dokunuşla geçiş yapılabileceğinin belirtildiği sunumda, 5,8 inch ekranının "super retina display" ve OLED teknolojisine sahip olduğu ifade edildi.

Sunumda, Face ID özelliğine sahip iPhoneX'in, bu güvenlik teknolojisi sayesinde kullanıcıların yüzünü tarama, öğrenme, adapte olma ve karanlıkta da çalışma kapasitesine sahip olduğu dile getirildi.

8440975.jpg

FaceID'nin önceki iPhone modellerindeki TouchID'ye göre 20 kat daha güvenli olduğunun altı çizilirken, Apple Pay ve üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu çalıştığı kaydedildi.

Ayrıca, iPhone 7'ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrüne sahip olan iPhoneX'in kablosuz da şarj edilebileceği ve 12 megapikseldual arka kameraya sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Arka yüzeyi uzay grisi veya açık gri renklere sahip olan iPhoneX'in, ABD'de 3 Kasım'da 999 dolardan (3,430 TL) satışa sunulacağı bildirildi.

İPHONE 8 VE İPHONE 8 PLUS

8440964.jpg

Apple, ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini tanıttı.

Sunumda, iPhone 8'in 4,7 inch (11,9 cm), iPhone 8 Plus'ın ise 5,5 inch (14 cm) ekran büyüklüğüne sahip olduğu belirtilirken, her iki cihazın kablosuz şarj edilebileceği belirtildi.

12 megapiksel arka kameraya sahip olan her iki telefon modelinin "Artırılmış Gerçeklik" özelliğini de taşıyacağı bildirildi.

Sunumda, iPhone 8'in 699 dolardan (2,400 TL) ve iPhone 8 Plus'ın 799 dolardan (2,740 TL) ABD'de 22 Eylül'de satışa sunulacağı ifade edilirken, kullanıcıların altın, açık gri veya uzay grisi renklerinden birini tercih edebilecekleri aktarıldı.

Ayrıca, Apple'ın yeni geliştirdiği AirPower kablosuz şarj ünitesi sayesinde, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch 3 ve Earbuds kulaklıkların kullanıcılar tarafından aynı anda şarj edilebileceği vurgulandı.

 APPLE WATCH 3 VE APPLE TV 4K

8440954.png

Apple, akıllı saati Apple Watch 3'ün ise artık iPhone'a bağlanmadan kullanılabileceğine dikkati çekti.

Sunumda, iPhone'dan bağımsız çalışabilecek Apple Watch 3'te kullanıcıların, telefonla görüşme, müzik dinleme, Siri'yi kullanma ve harita özelliklerinden faydalanabileceklerinin altı çizildi.

Apple Watch satışlarının geçen yıla göre yüzde 50 arttığı bilgisine yer verilen sunumda, ayrıca, Apple Watch'ınRolex'i geçerek dünyada en çok kullanılan saat markası olduğuna da değinildi.

Sunumda, 22 Eylül'de satışa sunulacak Apple Watch 3'ün ABD'de 329 dolardan (1,130 TL) başlayacağı belirtildi.

Yeni Apple TV'nin 4K özelliğine de sahip olacağı aktarılırken, 32 GB'lık versiyonun 179 dolardan (615 TL), 64 GB'lık versiyonun da 199 dolardan (683 TL) ABD'de 22 Eylül'de satışa sunulacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu mesajı alanlar dikkat: Bağlantıya tıklamayın!30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:30
  • Antarktika'nın mikropları virüslerin evrimine ışık tutabilir22 Ağustos 2017 Salı 12:16
  • Instagram'a yeni özellik geldi20 Ağustos 2017 Pazar 12:07
  • Instagram’a önemli bir yenilik geliyor!10 Ağustos 2017 Perşembe 17:31
  • Facebook televizyona savaş açtı: Yeni 'İzle' özelliği ile ilgili her şey10 Ağustos 2017 Perşembe 09:20
  • Google'dan cinsiyetçi yoruma işten çıkarma08 Ağustos 2017 Salı 22:51
  • Emojilerin gizli anlamları neler?03 Ağustos 2017 Perşembe 10:51
  • Robotların dünyayı ele geçirme ihtimalinden korkmaya başlamalı mıyız?02 Ağustos 2017 Çarşamba 08:45
  • Titan'da hücre zarı oluşturabilecek kimyasal bulundu01 Ağustos 2017 Salı 09:42
  • Microsoft, Paint programını kaldırıyor mu?26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti