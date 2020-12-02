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İstiklal Caddesi’nde yeni tedbir: En fazla 7 bin kişi; tek yönde yürünebilecek

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Türkiye’nin en yoğun caddesi olan İstanbul Caddesi’nde aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek.
İstiklal Caddesi’nde yeni tedbir: En fazla 7 bin kişi; tek yönde yürünebilecek

Türkiye’nin en yoğun caddesi olan İstanbul Caddesi’nde aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin toplantısında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı.

İstiklal Caddesi’ne girişlerin tümü bariyerlerle kontrole alınacak. 21 bin metrekarelik caddede, her 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek.

Eğer yoğunluk tespit edilirse, caddeye girişler durdurulacak. Tedbirler yarın 10:00’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Vatandaşların yüz yüze gelmesini önlemek için tramvay yolunun her iki tarafından tek yöne yürünmesine izin verilecek. Toplanmalara müsaade edilmeyecek.

İBB’den yeni önlem

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de toplu taşımada yeni önlemler aldı.

Buna göre, mümkün olduğu kadar sık sefer yapılacak. Pik saatlerde, az yolcu taşınan hatlardaki otobüsler, yoğun hatlara kaydırılacak.

Hat düzenlemeleri 7 Aralık’tan itibaren yapılacak.

Metrobüs seyrekleşecek

Metrobüs hattında saat 21:00’den sonra seferler seyrekleşecek. Bu saatlerde çalışan şoförler, gün içerisindeki saatlere kaydırılarak sefer aralıkları düşürülecek. Böylece, gün içerisindeki sefer sayısı arttırılacak.

06:00-21:00 saatleri arasında anlık yolcu yoğunluklarını önlemek için altı metrobüs aracı servise hazır şekilde yedek olarak bekletilecek. Raylı sistemlerde pik saatlerde maksimum kapasiteyle hizmet verilecek.

Şehir Hatları’nda yolcu talebinin gemi kapasitesini aşması durumunda ek sefer ilavesi yapılacak.

Halihazırda tüm yurtta, hafta içi 21:00-05:00 saatlerinde, hafta sonu ise tüm gün sokağa çıkmak yasak.

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