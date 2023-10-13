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İsveç: Başkent Stockholm şehir merkezine 2025'ten itibaren benzinli ve dizel araçla girilemeyecek

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Uygulama ilk etapta dükkanlar, yaya yolları ve bazı evlerden oluşan 20 blokluk bir alanda denenecek.
İsveç: Başkent Stockholm şehir merkezine 2025'ten itibaren benzinli ve dizel araçla girilemeyecek

Uygulama ilk etapta dükkanlar, yaya yolları ve bazı evlerden oluşan 20 blokluk bir alanda denenecek.

İsveç'in başkenti Stockholm, 2025 yılında şehir merkezindeki ticari alanlarda benzinli ve dizel yakıtlı araçları yasaklayacağını duyurdu. 

Stockholm'ün ulaşımından sorumlu Yeşiller Partili Belediye Meclis üyesi Lars Strömgren, yasağın kirliliği ve gürültüyü azaltmak ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla uygulanacağını söyledi. 

Uygulama ilk etapta dükkanlar, yaya yolları ve bazı evlerden oluşan 20 blokluk bir alanda denenecek. 

Sol eğilimli, çevreci belediye meclisi, salı günü 2024 yılı bütçesinde, şehrin ünlü Eski Kent bölgesinin hemen kuzeyindeki hedef bölgeye ilişkin planını açıklamıştı. 

Belediye yönetimi konseyde çoğunluğu elinde bulundurduğu için 23 Kasım'da yapılacak oylamanın formalite olması bekleniyor. 

Avrupa'nın birçok başkentinde benzinli ve dizel araçlara yönelik kısıtlamalar olsa da Lars Strömgren, Stockholm'ün tamamen yasaklamasının bir ilk olacağının altını çizdi. 

"Gururlu olduğumuzu söylemeliyim" diyen Strömgren, uygulama bölgesinin kademeli olarak genişletilmesine ise 2025 yılının ilk yarısında karar verileceğini sözlerine ekledi. 

Stockholm'ün önde gelen taksi şirketlerinden "Taxi Stockholm", emisyonsuz araçlara geçişin hızlı bir şekilde ilerlediğini bildirdi. 

Şirketin yöneticilerinden Pernilla Samuelsson, emisyonsuz araçların şu anda filolarının yüzde 30'unu oluşturduğunu ve bunun geçen yıla göre neredeyse yedi kat daha fazla olduğu bilgisini verdi. 

Ancak uygulama herkesi ikna etmiş değil. Muhalefetteki Hıristiyan Demokratlardan Nike Örbrink, bir gazeteye verdiği demeçte, planın işletmelere ve otelcilik sektörüne zarar vereceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Diğer Avrupa başkentleri de kendilerine benzer hedefler koyuyor. 

Örneğin Hollanda'nın başkenti Amsterdam, otomobiller dahil kentteki tüm ulaşım araçlarının 2030'a kadar emisyonsuz olmasını hedefliyor. 

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da, gelecek yılki Olimpiyatlardan önce tüm dizel otomobilleri, 2030'a kadar da benzinli otomobilleri yasaklamak istedi. Ancak Hidalgo, direnişle karşılaştı.

Halihazırda 2006 yılından önce üretilmiş dizel ve 1997 öncesi üretilmiş benzinli araçların Paris ve çevresindeki 77 bölgede hafta içi günde 12 saat süreyle trafiğe çıkması yasak. 

Bu arada yasak 2025'te 2011'den önce üretilmiş dizel ve 2006'dan önce üretilmiş benzinli araçları da kapsayarak genişletilecek.

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