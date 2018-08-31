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İsviçre'deki seks kabinleri işe yarıyor

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Zürih'te fuhşu daha güvenli ve sağlıklı kılmak adına seks kutuları kurulmuştu
İsviçre'deki seks kabinleri işe yarıyor

Zürih Belediyesi 5 yıl önce şehirde kurulan seks kabinlerinin yıl dönümünde projenin başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı.

Fuhşun 1940'lardan beri yasal olduğu İsviçre’de vatandaşların da oylamasıyla Zürih’in dış mahallelerinden birinde sokaklardaki fuhşu daha güvenli ve sağlıklı kılmak adına seks kutuları kurulmuştu.

2013'te 2 milyon dolar harcanarak açılan tesiste para karşılığı ilişkiye girmek isteyen müşteriler arabalarıyla özel inşa edilmiş tahta kutulara giriyor ve pazarlık sonucu anlaştığı hayat kadını ile birlikte oluyor.

Yetkililer projenin hedeflenen başarıya ulaştığını ve seks kabinleri sayesinde insan kaçakçılığının ve seks işçilerine yönelik şiddetin azaldığını açıkladı. Uygulama ile ayrıca hayat kadınları güvence altına alındı ve çalışma koşulları iyileştirildi.

Hükümet tesis için her sene güvenlik ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere 800 bin dolarlık harcama yapıyor.

Seks kabinlerinin özellikleri

İlk olarak sadece otomobil sürücülerine hizmet sunan tesiste daha sonra motosiklet ve bisiklet sürücülerine de izin çıktı. Ancak yayaların kabinleri kullanması mümkün değil. Araç sürücülerinde de yalnız olma şartı aranıyor.

Tesis açıldıktan bir sene sonra kabinlerin içine arabalarından çıkmak isteyenler için tahta yataklar yerleştirildi.

Müşteri tesise vardığı zaman orada çalışan 24 kadından biriyle anlaşarak kabine giriyor. İçeride herhangi bir güvenlik kamerası bulunmuyor, ancak acil durum düğmesi mevcut. Bu sayede hayat kadınlarının emniyeti sağlanıyor.

Burada çalışan seks işçileri vergilerini ödemek, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmek ve her gün seks yapma lisansı almak zorunda.

Tesis hafta içi akşam 7’den sabah 3’e, hafta sonu da sabah 5’e kadar hizmet veriyor.

Tesiste güvenli ilişki talimatları, tuvalet ve duşlar, kilitli dolaplar ve danışmanlar mevcut.

Hükümet yetkilileri projenin amaçlanan hedefine ulaştığı ve şu ana kadar ciddi bir şikayet almadıklarını belirtti.

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