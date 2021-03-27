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İtalya, EURO 2020 maçlarına seyircili şekilde ev sahipliği yapmak istiyor

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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina,Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Roma'daki karşılaşmalarını dolu tribünlere oynatmak istediklerini söyledi.
İtalya, EURO 2020 maçlarına seyircili şekilde ev sahipliği yapmak istiyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Parma kentindeki bir hastaneyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "İki yıldır Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonu için çalışıyor, yatırım yapıyoruz. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı müsabakalar için birlikte çalışmalıyız. Seyircilerin tribünlerdeki varlığını sağlamak gibi önemli bir hedefi yakalayabileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın talebi doğrultusunda maçların seyircili oynanıp oynanmayacağına dair 7 Nisan'a kadar bir rapor sunmaları gerektiğini aktaran Gravina, tribünlerin dolu olması için gereken şartları sağlayabileceklerine inandıklarını vurguladı.

Öte yandan FIGC, İtalya Milli Takımı'nın 11 Haziran'da Türkiye ile oynayacağı EURO 2020 açılış müsabakası öncesi yapacağı hazırlık karşılaşmalarının takvimini de duyurdu.

Buna göre, İtalya, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 28 Mayıs’ta San Marino'yu, 4 Haziran'da da Çekya'yı konuk edecek.

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