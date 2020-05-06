İtalya’da, salgını fırsat bilen mafya devrede: Kimine nakit kimine gıda yardımı yapıyor

Salgın nedeniyle 29 bin 79 kişiyi kaybeden, Covid-19’dan en ağır darbeyi alan ülkelerin başında gelen İtalya’da, mafya, halkın içine girdiği ekonomik darboğazı değerlendirmek için kolları sıvadı. Müfettişler, halk ve mafyayla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, krizi fırsat bilen mafyanın güç kazanıp insanların başını daha fazla derde sokacağı konusuna endişeli.

Bazı isimleri güvenlik nedeniyle değiştirerek yayınlayan BBC, mafyanın, ‘devreye girdiği’ İtalya’daki durumla ilgili bir değerlendirme yayınladı.

Mafyanın taktiklerinden biri gıda yardımı yapmak. Sicilya Adası’nın başkenti Palermo kentindekilere gıda yardımı dağıtan bir çete üyesi, “İnsanlar telefon edip ağlaarak çocuklarının aç olduğunu söylüyor” dedi. Mafya yapılanmasının içinde olduğunu teyit etmeyen bu kişi, “Mafya olmak insanlara yardım etmek anlamına geliyorsa mafya olmaktan gurur duyarım” demekten de geri kalmadı.

Catanzaro kentindeki savcının ofisinin üst düzey isimlerinden, mafyayla mücadele eden dedektif Nicola Gratteri, mafyanın itibarını yükseltip devlete alternatif olmayı hedeflediğini belirterek, corona virüsünün yeni ancak mafyanın zor durumdakinin yanında olma taktiğinin eski olduğunun altını çizdi.

‘İyilik yaparak ödersiniz’

Mafyayla mücadele eden bir kuruluşta çalışan Enza Rando ise mafyanın hiçbir şeyi ‘cömert’ olduğu için yapmadığını mutlaka karşılık beklediklerini vurgulayarak, “İlk başta verdikleri desteğin karşılığında bir şey istemezler ama herkes bir şekilde onlara bir iyilik yaparak borcunu öder” ifadelerini kullandı.

Palermo’daki restoranını mart ayında kapatan Marcello, mafyadan gelen desteği şöyle anlattı: “Bana reddedemeyeceğim bir teklifle geldiler. Bir mafya üyesi kapını çalıyor ve işyerini satın almak istediğini söylüyor ve paranın bir kısmını hemen hesabına yatırıyor kalanı da elden alıyorsun. Benim işim batıyor ve biri bir can yeleği atıyor önünüze. Ya ideallerinizle boğulursunuz ya da yüzersiniz.“

Geçmişte mafya yapılanmasının içinde yer alan, bazı davalarda şahitlik yaptığı için polis korumasında olan ve gizli bir mekanda BBC muhabirine konuşan Gaspare Mutolo da kaygıların boşuna olmadığını şu sözlerle ifade etti: “Ben de böyle çalışırdım. Mafya cömertmiş gibi ve güleryüzlü görünür. Asla gerçek yüzünü göstermez ancak ben 20’yi aşkın insan öldürmüş biriyim anımsatmak isterim. Çocuklarınız aç olduğu için ağlıyorsa veya işiniz batıyorsa bazı şeylerin sonuçlarını düşünmezsiniz sadece hayatta kalmayı düşünürsünüz. “

‘Güzelim, hatırlandın mı’

Mafyanın her zaman fırsata çevirmek istediği kriz dönemleri için parası olduğunun altını çizen Mutolo şöyle devam etti: “Onlar ihtiyacı olanlara yardım etme konusunda devletten daha etkilidir. Bir gün size yardım eden o adam çıkıp ‘Güzelim beni hatırladın mı? Ben sana ihtiyacın olduğunda yardım etmiştim. Şimdi de benim sana ihtiyacım var. Şu adaya oy vermeni istiyorum’ der veya başka bir iyilik ister.”

Ülkenin güneyindeki Apulia’da yaşayan kasap Antonio ve eşi Francesca ise sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden işlerinin çok azaldığını ve birkaç gün önce sürekli müşterileri olan bir adamın gelip nakit para yardımı teklif ettiğini anlattı. Antonio, “Birbirimize baktık ve neler olup bittiğini derhal anladık ve yardımı reddettik” dedi.

Gratteri’ye göre bu, mafyanın en iyi uyguladığı taktiklerden biri. Mafya liderlerinin bu desteği verirken asla para kazanma hedefi yok ancak sözkonusu işyerlerini ele geçirip para aklamayı amaçlıyorlar.

‘Devlet yardım edemezse…’

Destek hattında çalışan Attilio Simeone ise salgında, başvuruların yüzde yüz arttığını ve en çok talebin küçük işyeri sahiplerinden geldiğine dikkat çerek, “İtalyan hükümeti insanlara yardım edemezse onları mafyanın kollarına atmış olur” görüşünü savundu.

Enza Rado ve onun gibi mafyayla mücadele eden kuruluşlarda çalışan uzmanlar, bu dönemin mafyanın güçlenmesi için ideal olduğunu vurgulayarak İtalyan hükümetine zorda kalan iş yerlerine taahhüt edilen 25 bin avroyu (191 bin 700 lira) mafya duruma müdahil olmadan ödenmesi yönünde çağrı yaptı.