İtalya'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırılarına destek

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine yönelik tekrar eden saldırılarını kesin bir şekilde kınıyor ve uluslararası standartlara uygun olarak serbest ve güvenli seyrüsefer hakkına güçlü desteğini teyit ediyor. Husilerin kabul edilemez davranışları karşısında İtalya, küresel ticaret akışı ve insani yardım adına kendi gemilerini savunma hakkına sahip müttefik ülkelerin operasyonlarını destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 10 Ocak tarihli 2722 sayılı kararının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığı ve BM üyesi ülkelerin Kızıldeniz'de güvenli seyrüsefer serbestliğini sağlama çabalarını tam olarak desteklediği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki gerilimin daha da artmasının önlenmesinin elzem olduğu kaydedildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini garanti etmeye kararlıyız. Avrupa misyonu Atalanta'ya katılıyoruz ve bu misyonun daha geniş yetkilere sahip olmasını veya malların serbest dolaşımı için yeni bir Avrupa misyonu başlatılmasını talep edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tajani, ayrıca ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik düzenlediği hava saldırısını birkaç saat önceden haber aldıklarını, kendilerinin böyle bir harekata katılabilmesi için anayasalarına göre parlamentonun onayını almaları gerektiğini ifade etmişti.

Kızıldeniz'deki gerginlik

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.