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ITICAM ve INTE Konferansları 28-29 Temmuz’da ARUCAD’da Gerçekleşecek

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ITICAM ve INTE Konferansları 28-29 Temmuz’da ARUCAD’da Gerçekleşecek
ITICAM ve INTE Konferansları 28-29 Temmuz’da ARUCAD’da Gerçekleşecek

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 28-29 Temmuz tarihlerinde, farklı ülke ve kültürlerden bilim insanlarının bir araya gelerek iletişim bilimleri ve eğitim bilimleri üzerine bilgi, araştırma ve gelişimlerini paylaşabilecekleri, akademisyenlerle tanışarak yayın yapma imkânı elde edecekleri İletişim ve Medyada Uluslararası Trendler ve Sorunlar Konferansı (ITICAM) ve Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı (INTE) etkinliklerine ev sahipliğinde yapılacak.

Akademisyen, öğretmen ve eğitimciler için her yıl düzenlenen INTE ve ITICAM Konferansları, katılımcıların bildiri gönderebilecekleri uluslararası bir platform olma özelliğini taşıyor. Katılımcı ve bildiri sayısı her yıl artan konferanslara bu yıl ARUCAD ev sahipliği yapacak.

Farklı ülkelerden 15 konuşmacının katılmasının planlandığı konferanslar, eğitim ve iletişim alanında birçok konuyu içeriyor. Devam eden Covid-19 pandemisinden dolayı yüz yüze katılım gösteremeyecek olan akademisyenlerin ise gün boyu canlı bağlantılarla bildirilerini sunması planlanıyor. Kabul edilen tüm makaleler ISBN'li Bildiri Kitabında yayınlanacak ve seçilen makalelerin değiştirilmiş versiyonları hakemli dergilerde yayınlanacaktır.

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İki gün sürecek olan konferanslar Sakarya Üniversitesi, ARUCAD, Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Derneği (AECT) ve İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa işbirliğinde Üniversitenin Girne’deki Kampüsünün konferans salonunda gerçekleşecektir.

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