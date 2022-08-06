İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.
Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
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