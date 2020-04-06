İzmir’de 95 yaşındaki hasta koronavirüsü atlatarak taburcu oldu

İzmir’de koronavirüs nedeniyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 95 yaşındaki erkek hasta, virüsü yendi ve taburcu oldu.

Sağlık çalışanlarının alkışlarla yolculadığı hasta, hastaneden oynayarak ayrıldı.

25 Mart Çarşamba günü solunum sıkıntısı ve yüksek ateş belirtileriyle hastaneye başvuran İsmail K. isimli hasta, Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. Kronik hastalıkları da olan İsmail K., 13 günün ardından iyileşerek taburcu oldu.