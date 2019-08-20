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İzmir'deki yangın 3 gündür söndürelemiyor

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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yangın 500 hektarlık bir alanın kül olmasına neden olurken, hâlâ kontrol altına alınamadı.
İzmir'deki yangın 3 gündür söndürelemiyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pazar günü saat 13.00’de Karabağlar’ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Pakdemirli, şöyle konuştu: ”Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibarıyla, kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz.”

‘ÖĞLEDEN EVVEL KONTROL ALTINA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ’

“Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi?” sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibarıyla çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun; demek ki her şey kontrol altında, soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız.”

ÇIKIŞ NEDENİ MANGAL ATEŞİ Mİ?

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının mangal ateşinden çıktığı iddialar arasında.

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