Izvetsia: Rusya'da iş gücü açığı 2023'te neredeyse 5 milyon kişiye ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'da Şubat 2022'de başlattığı işgal, aralarında yüksek nitelikli bilişim uzmanlarının da bulunduğu yüz binlerce Rus'un ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ülkede iş gücü açığının tavan yapmasına neden oldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Izvestia'nın Rusya Bilim Akademisi Ekonomi Enstitüsü'nün son araştırmasına dayandırdığı haberine göre, Rusya'da 2023'te 4,8 milyon pozisyona istihdam sağlanamadı. Tüm sektörleri vuran eleman açığının 2024'te de devam edeceği belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina geçen ay yaptığı açıklamada, Moskova'nın mali ve fiziksel kaynakları orduya "pompalaması" nedeniyle tükenen işgücünün "akut işgücü kıtlığına" neden olduğu ve ekonomik büyümeyi tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da Şubat 2022'de başlattığı işgal, aralarında yüksek nitelikli bilişim uzmanlarının da bulunduğu yüz binlerce Rus'un ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Ülkeden ayrılışlar Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de yaklaşık 300 bin kişilik kısmi askeri seferberlik ilan etmesinin ardından daha da yoğunlaştı. Aralık başında yeni bir seferberlik dalgasına gerek görmediğini belirten Putin, yüzde 2,9'a gerileyen işsizlik oranından övgüyle söz etti.

Bununla birlikte gazetenin atıfta bulunduğu araştırma, işgücü açığının 2022 ve 2023 yıllarında sert bir şekilde arttığını işaret ediyor. Haberde şoför ve mağaza çalışanlarına özellikle yüksek talep olduğu belirtiliyor. Ayrıca fabrika işçileri, mühendisler, doktorlar, öğretmenler ve diğer meslekler için boş pozisyonların doldurulmasının özellikle zor olacağı için işgücü sıkıntısının muhtemelen önümüzdeki yıl da devam edeceğini söyleyen uzmanlar, bu açığın başlıca nedenlerinin demografik yapının "kötü hali" ve "göç eden nüfus" olduğunu belirtiyor.

Gazete ayrıca 2022'de yüzde 5,8 olan toplam işgücü içindeki boş pozisyon sayısının 2023 ortasında yüzde 6,8'e yükseldiğini belirtti. Bu verilerin tüm işgücüne yayılması durumundaysa 2023'te işçi açığının 4,8 milyon kişiye ulaşacağı uyarısında bulunuluyor.

Investia, Çalışma Bakanı Anton Kotyakov'un işgücü eksikliğinin imalat, inşaat ve ulaştırma sektörlerinde daha fazla hissedildiğini ve şirketlerin daha fazla çalışan çekebilmek için ücretleri yükseltmek zorunda kaldığını söylediğini kaydetti.