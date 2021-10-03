Japon prenses, ‘halktan biri’yle evleniyor: Unvanından ve 150 milyon yenden vazgeçti

İmparator Naruhito’nun yeğeni Prenses Mako, 2012’de tanıştığı, üniversite arkadaşı Kei Komuro’yla 26 Ekim’de evlenecek.

Başkent Tokyo’daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi’nde tanışan çift 2017’de nişanlanmış ve 2018 için evlilik planı yapmıştı. Ancak Komuro’nun annesinin borç alıp ödeyemediğinin ortaya çıkması üzerine aile ‘maddi sorunlar çözülmeden evlenmelerinin doğru olmayacağını’ söylediği yönünde haberler çıkmış ve düğün iptal edilmişti.

Veliaht Prens Fumihito’nun kızı olan Prenses Mako’ya basının yoğun ilgisi ve evliliği konusundaki sorunlar nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulmuştu.

Geleneğe aykırı olan bir şeyi yaparak halktan biriyle evlenmeye karar veren prenses ve nişanlısının attığı her adım ülke basınına konu oldu.

Prenses, geçen ay, kraliyet unvanlarından vazgeçenlere yapılan 150 milyon yenlik (11,94 milyon lira) ödemeyi de kabul etmeyeceğini açıklamıştı. İmparatorluk geleneklerine göre yapılan bir düğün töreninden de vazgeçmesi beklenen Prenses Mako’nun, imparatorun ailesinin bu iki haktan vazgeçen ilk kadın üyesi olduğu belirtildi.

İmparatorluk sözcülüğü, çiftin sonunda evleneceğini, nikah tarihinin belli olduğunu açıkladı. Çiftin 26 Ekim’de evlendikten sonra ABD’ye yerleşmesi bekleniyor. Komuro ABD’de avukatlık yapacak.

Japonya’daki yasalara göre imparatorun ailesinin kadın üyeleri ‘halktan biriyle’ evlenince unvanlarını bırakıyor ancak erkekler için böyle bir zorunluluk yok.

Dünya basınında çift, İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakarak ABD’de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi, ABD’li oyuncu Meghan Markle’a benzetiliyor. Onlar için, ‘Japonya’nın Harry ve Meghan’ı yakıştırması yapılıyor.