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Japonya'daki uçak kazasından yeni detaylar ortaya çıktı

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Japonya'da dün bir yolcu uçağının yanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan sahil güvenlik uçağının, kulenin "pistten bir süre uzak durun" talimatına uymadığı duyuruldu.
Japonya'daki uçak kazasından yeni detaylar ortaya çıktı

NHK'nin Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi.

Kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması üzerine, 2 uçak pistte çarpıştı ve her ikisi de yandı.

 

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

 

Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.

Tokyo'da pistte yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpışmıştı

Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile bir sahil güvenlik uçağı çarpışmış, ardından uçaklar pistte yanmaya başlamıştı.

Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetmiş, pilot ise yaralı kurtulmuştu.

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