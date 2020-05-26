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Japonya'dan dev turizm hamlesi: Turistler yüzde elli daha az ödeyecek

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Japonya Turizm Ajansı Başkanı, 18 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıklarını ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin harcamalarının yarısını ödeyeceklerini duyurdu.
Japonya'dan dev turizm hamlesi: Turistler yüzde elli daha az ödeyecek

16 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Japonya’da, ekonomiyi canlandırmak için kritik bir karar alındı. Ülke genelinde karantina ve OHAL uygulamasının kaldırıldığı Japonya’nın turizm ile ilgili en yüksek mercilerinden olan Japonya Turizm Ajansı, ekonomiyi canlandırmak için dev bir bütçe ayrıldığını açıkladı.

The Japan Times isimli gazeteye konuşan Hiroshi Tabata, 18 milyar dolarlık bir plan hazırlandığını ve ülkeye giriş yapan yabancı turistlerin harcamalarının yarısının bu bütçeden karşılanacağını duyurdu.

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Henüz planın detayları açıklanmazken Temmuz ayında bu uygulamanın başlatılabileceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, geçen hafta OHAL uygulamalarının devam ettiği Tokyo ve diğer bölgelerdeki yasakları da kaldırma kararı almıştı. Abe yaptığı açıklamada, ülkesinin salgınla mücadelede iyi bir performans sergilediğini açıklarken, salgının henüz bitmediğini vurgulamıştı.

126 milyon nüfuslu Japonya’da resmi verilere göre 16.433 toplam vaka ve 784 ölüm kayıtlara geçti.

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