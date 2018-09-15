  • BIST 94.760
  • Altın 236,500
  • Dolar 6,1471
  • Euro 7,1531
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Japonya'nın asırlık yaşlılarında yeni rekor

»
Japonya'da yaşı 100'ü aşanların sayısı 70 bine dayandı. Yüz ve üzeri yaşta olanların sayısının yakında 100 bini geçmesi bekleniyor.
Japonya'nın asırlık yaşlılarında yeni rekor

Japonya'nın "asırlık çınarlarının" sayısı arttıkça artıyor. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya'da yaşı yüz ve üzerinde olanların sayısı 69 bin 785'e çıktı. Yeni yaş rekoruyla ilgili açıklama yapan Japonya Sağlık Bakanlığı yüz yaşını aşanların sayısında bir yılda 2 bin 14'lük artış kaydedildiğini duyurdu. Süper yaşlıların yüzde 88,1'ini kadınlar oluşturuyor. Pazartesi günü Japonya'da "yaşlıları anma günü" kutlanacak.

48 yıldır aralıksız artmakta olan yüz ve daha yaşlı Japonların sayısında her yıl yeni bir rekor kırılıyor. Japonların ortalama ömrünün artmasında geleneksel Japon mutfağı, tıpta kaydedilen ilerleme ve sağlıklı beslenme bilincinin artması önemli rol oynuyor. Ortalamaya göre Japonya'da kadınlar 87,3, erkekler ise 81,1 yıl yaşıyor.

Japonların daha uzun yaşamalarına rağmen doğum oranındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusu azalıyor. Yaş piramidinin zirvesindeki artışın devam etmesi bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre beş yıla kadar yüz ya da daha yukarı yaşta olanların sayısı yüz bin sınırını aşmış olacak. Nüfus istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1963 yılında yüzüncü yaş gününü kutlayanların sayısı sadece 153 idi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özge Ulusoy: Günde en az 50 kişiden evlenme teklifi alıyorum15 Eylül 2018 Cumartesi 11:43
  • Sınava girdi, iç organlarının ters olduğunu öğrendi15 Eylül 2018 Cumartesi 11:39
  • Caner Erkin'in oğluna kayyum atanacak15 Eylül 2018 Cumartesi 11:35
  • Dünyadaki kadın intiharlarının yaklaşık yüzde 40'ı neden Hindistan'da görülüyor?15 Eylül 2018 Cumartesi 11:26
  • Yapay zeka - Robot'Robotlar kendi kendilerine ırkçı davranış geliştirebilirler'15 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
  • Döviz bürosu gibi dilenci: Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı14 Eylül 2018 Cuma 16:50
  • 'Akıllı uyarıcılar' işe yarıyor mu?14 Eylül 2018 Cuma 11:43
  • Deniz canlıları neden plastiği gıda sanıp yiyor?14 Eylül 2018 Cuma 11:05
  • Mars’ta uzun süreli kalış için dev iglo inşa edilecek14 Eylül 2018 Cuma 10:38
  • KKTC'de hamile kalan kadın, İngiltere'nin en yaşlı 'dördüz annesi’ adayı14 Eylül 2018 Cuma 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti