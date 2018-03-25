K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig'de 24. haftanın ilk maçları dün oynanırken Süper Lig'de haftaya bugün oynanan 4 maçla devam edildi. Süper Lig'de 24. hafta yarın oynanacak Baf Ülkü Yurdu - Lefke maçı ile tamamlanacak. Karşılaşmala 18:00'de başlayacak
Birinci Lig'de ise dün oynanan 5 karşılaşmanın ardından hafta bugün oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.
Süper ve Birinci liglerde bugün oynanan ve saat 15:00'te başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG (25 Mart Pazar)
Cihangir 1 - 2 Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol 1 - 1 Küçük Kaymaklı
Yenicami 1 - 1 Ozanköy
Mağusa Türk Gücü 1 - 2 Merit Alsancak Yeşilova
BİRİNCİ LİG (25 Mart Pazar)
Akova Vuda 2 - 3 Gönyeli
Değirmenlik 2 - 2 Bostancı Bağcıl
Hamitköy 4 - 5 Doğancı
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