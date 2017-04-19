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Kadın cinayetinin ardından bugün Gazimağusa’da eylem var

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Kadın cinayetinin ardından bugün Gazimağusa’da eylem var
Bağımsızlık Yolu dünkü cinayetin ardından bugün saat 17.30’da Gazimağusa’da, DAÜ çemberinde eylem düzenliyor.

Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa’da yaşanan kadın cinayetinin, üzüntü ve öfke yarattığını belirterek, cinayetin, devletin kadınları koruyamadığının göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu adına Cansu Nazlı’nın yaptığı yazılı açıklamada, kadınların kaderine razı bırakıldığını öne sürülerek, “Şiddet kaderimiz değildir” ifadesi kullanıldı.

Nazlı, dün yaşanan kadın cinayetine karşı tüm üye ve sempatizanlarını bugün saat 17.30’da Gazimağusa’da  DAÜ çemberinde gerçekleştirilecek eyleme katılmaya çağırdı.

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