Kadın-erkek karışık, eşcinsellere kapıları açık, kadın imamlı cami projesi

Daha önce bazı ülkelerde hayata geçirilmiş kadın-erkek karışık cemaate hem erkek hem kadınların imamlık ettiği cami uygulamasının, Fransa'ya taşınmasına çalışılıyor.

Paris'te eşcinsellere de kapılarını açacak kapsayıcı cami kurulması için başvuruda bulunan Kahina Bahloul, Fransa'nın ilk kadın imamı olmaya hazırlanıyor.

Kasım 2018'de Fatima Camii adında kapsayıcı, kucaklayıcı bir ibadethane inşa etmek için başvuruda bulunmuş olan Kahina Bahloul, France 24 kanalının Arapça servisine röportaj verdi.

İslami araştırmalar uzmanı ve 'Benimle İslam hakkında konuş' grubunun kurucusu Kahina Bahloul'u takdim eden sunucu, 39 yaşındaki konuğunun Fransa'nın ilk kadın imamı olma ve kadın-erkek karışık cemaate cuma namazı kıldıran ilk kadın imam yolunda ilerlediğini belirtti.

Bahloul de İslam'da baskı ve zulüm olmadığı görüşünü dile getirdi, bu sebepten kadınların camiye istedikleri gibi giyinerek girebileceğini, örtünme zorunluluğunun olmayacağını belirtti.

Cemaat üyelerinin cinsel eğilimlerinin kişisel tercihleri olduğunu, bu yüzden eşcinsellerin camide memnuniyetle karşılanacağını söyleyen Bahloul, tarihin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve İslam'ın dinsel yorumlanmasında kadınların söz sahibi olmasının vaktinin geldiğini vurguladı.

Fransa'nın en prestijli yüksek eğitim ve araştırma kurumlarından biri olan École Pratique des Hautes Études'de (EPHE) İslami araştırmalar doktorası yapmış olan kadın uzman, geleneksel ve aşırılıkçı Selefi camilerde cemaate aktarılan İslam öğretisinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

"Bugün İslam'ın temel sorunu, topluma ya kadın düşmanı ya da ataerkil bakan bir erkeğin bakış açısından görülmesi. 21. yüzyılda dini metinlere daha farklı yaklaşmalıyız" diyen Bahloul, "Müslüman kadınların seslerini duyurmaları, ibadethanelerde yerlerini almaları önemli" diye altını çizdi.

Kadın düşmanı Selefi retorikle ve diğer muhafazakar fraksiyonlarla ömrü boyunca mücadele ettiğini, ancak 13 Kasım 2015'te Paris'i vuran eşzamanlı cihatçı saldırıların ardından kendini imam olmaya zorunlu hissettiğini vurguladı:

"Saldırılar o kadar şoke ediciydi ki, kendime, Fransız Müslüman bir kadın olarak bir şey yapmalısın dedim."

Hala pek çok insanın özellikle dinde kadınların öncülüğüne, önderliğine tahammül edemediğini sözlerine ekledi.