  • BIST 120.747
  • Altın 307,176
  • Dolar 6,0405
  • Euro 6,5481
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Ölen Özgür Duran'ın akrabası konuştu

»
Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Ölen Özgür Duran'ın akrabası konuştu
Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Ölen Özgür Duran'ın akrabası konuştu

Konya'da şiddete maruz kalan Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in davasında olayın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Duran'ın kuzeni B.D., "Olay sonrası Ayşe beni aradı, 'Özgür bana yardıma gelen çocuğu yatırıp dövdü, çocuk giderken yeniden saldırdı. İkisi de yere düştü" dedi.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Antalya'dan 3 çocuğu ve eşini terk ederek Özgür Duran ile birlikte önce Eskişehir'e daha sonra Konya'ya kaçan Ayşe Dırla'nın çelişkili ifadelerini çürüten ifadenin detaylarına ulaşıldı.

Özgür Duran'ın amcasının oğlu olan ve olay akşamı Ayşe Dırla ve Duran'ın yaşadığı evde bulunan B.D.'nin Eskişehir'de ifadesi alındı.

Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan B.D., Özgür ile Ayşe'nin Eskişehir'de yanına geldiklerini daha sonra onların Konya'da kiraladığı evde bir süre kaldığını belirterek olay akşamı yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.

 

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz

B.D. "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti. Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim" dedi.

 

Eskişehir'e giderken Ayşe Dırla'nın kendisini aradığını anlatan B.D.,şunları söyledi:

"Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Genç (Kadir) 'abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş. Özgür de 'sana ne lan benim karım' demiş. Ayşe de 'ben eşiyim' demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 50 yaşındaki adam, 10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı16 Şubat 2020 Pazar 18:22
  • Davutoğlu: İçinden çıktığımız partilerin devamı değiliz16 Şubat 2020 Pazar 18:18
  • Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor16 Şubat 2020 Pazar 18:15
  • CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili AKP'de hangi seçenekler konuşuluyor?16 Şubat 2020 Pazar 17:46
  • "AKP Genel Başkanlığı için ismi geçen Berat Albayrak test ediliyor"16 Şubat 2020 Pazar 11:37
  • Çavuşoğlu: Bölgemizdeki sorunlar yapay16 Şubat 2020 Pazar 11:20
  • Erdoğan: Rejim güçlerinin bizim gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz; sessiz kalmamız mümkün değil, gerekeni yapıyoruz15 Şubat 2020 Cumartesi 18:39
  • Hindistan'dan Türkiye’ye 'iç işlerimize müdahale etme' çağrısı15 Şubat 2020 Cumartesi 13:36
  • Adana'da sosyal medya operasyonu: 8 gözaltı15 Şubat 2020 Cumartesi 13:10
  • Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek,15 Şubat 2020 Cumartesi 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti