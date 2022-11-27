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Kadirov ve Putin’den şaşırtan selfie

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çeçen lider Kadirov bir araya geldi. İkilinin çektiği selfie ise gündem oldu.
Kadirov ve Putin’den şaşırtan selfie

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov ile Moskova yakınlarındaki Novo-Ogaryevo’daki resmi konutunda bir araya geldi.

Kremlin resmi web sitesinde fotoğrafsız bir paylaşımla, “Vladimir Putin, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başı Ramazan Kadirov ile bir çalışma toplantısı yaptı. Bölgedeki son durum hakkında sohbet edildi. Özel askeri operasyonda Çeçen birliklerinin çalışmaları ile ilgili konular ayrı ayrı tartışıldı” denildi.

Kadirov ise sosyal medya hesabından, “standart dışı” bir Putin selfie’si paylaşarak görüşme hakkında bilgi verdi.

Kadirov, Putin’in Çeçenlere bağlılıkları ve vatanseverlikleri için teşekkür ettiğini vurguladı.

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